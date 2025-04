Festa del Crocifisso di Colonna, il programma

Ave crux spes unica, Ave o Croce unica speranza! È l'invocazione tratta dall'Inno "Vexilla Regis pròdeunt", composto dal poeta Venanzio Fortunato nel 568 in onore della Reliquia che l'imperatore d'Oriente Giustiniano II donò al Monastero di Poitiers, eretto per celebrare la Santa Croce. In Cristo il mistero della Croce si illumina e si rivela come un evento glorioso e salvifico: è il simbolo dell'amore di Dio che si è fatto carne e ha accettato di morire sulla Croce per salvare l'umanità dal peccato e dalla morte. La nostra Città di Trani dal 1480 fa festa per il Crocifisso di Colonna: siamone orgogliosi! Ribadiamo la nostra appartenenza a Gesù crocifisso e risorto e diamo testimonianza della nostra fede in Lui, imparando ad essere pellegrini di speranza, in un mondo spesso senza speranza. Buona festa, in un tempo complesso, ma carico di tanti semi di speranza che possono dar vita ad un mondo migliore.MERCOLEDÌ 30 APRILEore 19:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco Milillo, vicario parrocchiale della parrocchia SS. Trinità in Barlettaore 20:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Serata storico-culturale con la presentazione dell'opera "Statuti marittimi di Trani " ed. 1937) a cura del Dott. Umberto Di BariGIOVEDÌ 1° MAGGIOOre 19:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele Fabiano, vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria di Passavia in BisceglieOre 20:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Serata di meditazione musicale "La Croce passione e vita" a cura del gruppo evangelizzazione "Maria Regina dei cuori" di TrinitapoliVENERDÌ 2 MAGGIOOre 19:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Leonardo Gaudioso, vicario parrocchiale della parrocchia Sacra Famiglia in CoratoOre 20:15 – Santuario Santa Maria di Colonna - Adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese di maggio, animata dalla Parrocchia Spirito SantoSABATO 3 MAGGIO (SOLENNITA' DEL SS. CROCIFISSO)Ore 7:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta dal Rettore Can. Domenico GramegnaOre 8:00 – Molo San Nicola – Apertura dei festeggiamenti con Diana della Ditta "Colangelo FireWorks" di Avigliano (PZ)Ore 8:30 – Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta da Mons. Domenico CaponeOre 10:00 – Santuario Santa Maria di Colonna - Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta Sua Ecc. Mons. Leonardo D'Ascenzo, nostro ArcivescovoOre 11:30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco e trasbordo del SS.mo Crocifisso dal Lido A.N.M.I. a cura delle unità navali della Guardia di Finanza: Vedetta V7013 e Vedetta V828Ore 12:00 – Molo Santa Lucia - Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della ditta "Colangelo FireWorks". Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autorità Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola il Pellegrino, delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani, dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, dell'Associazione Madonna di Fatima che percorrerà il seguente itinerario: molo Santa Lucia, via Banchina al porto, via Statuti Marittimi, piazza Quercia con sosta e preghiera di affidamento della Città di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna, piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, corso Vittorio Emanuele, via De Robertis, via Sant'Annibale Maria di Francia con breve sosta presso la caserma Lolli Ghetti e il Commissariato della Polizia di Stato di Trani, Santuario-Parrocchia Madonna di Fatima, dove il Sacro Legno rimarrà esposto alla venerazione dei fedeli.Ore 12:30 – Mensa Caritas cittadina - pranzo solidale offerto dal Comitato Feste PatronaliOre 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Pasquale Bovio, parroco della parrocchia S. Caterina in BisceglieDOMENICA 4 MAGGIOOre 10:00 – Basilica Cattedrale – Giornata giubilare per bambini e ragazzi della CittàOre 16:00 – Santuario Madonna di Fatima – Pomeriggio di preghiera di guarigione e liberazione organizzato da RnS diocesanoOre 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele Cusanno, vicario parrocchiale della parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Barletta. A seguire, "Stabat mater iuxta crucem" incontro con Don Vito Mignozzi, preside della Facoltà Teologica PuglieseLUNEDÌ 5 MAGGIOOre 10:30 – Santuario Madonna di Fatima - Momento di preghiera con gli ospiti della struttura "Villa Nappi"Ore 17:30 – Santuario Madonna di Fatima - Momento di preghiera con i ragazzi ospiti della struttura "Il Pineto"Ore 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica presieduta da P. Carlo Diaferia, RCJMARTEDÌ 6 MAGGIOOre 10:30 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle Forze armate presieduta da P. Sabino Maldera, RCJOre 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele Fabiano, vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria di Passavia in BisceglieMERCOLEDÌ 7 MAGGIOOre 10:00 – Santuario Madonna di Fatima – Momento di preghiera con la CRAP dell'Istituto AntonianoOre 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle religiose e dei religiosi della città presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'AscenzoOre 20:00 – Santuario Madonna di Fatima – Notte bianca con il Crocifisso di Colonna, animata dalla Pastorale Giovanile cittadinaGIOVEDÌ 8 MAGGIOMattinata – Il Crocifisso sosterà a "Villa Dragonetti" per un momento di preghiera con gli anziani ospitiOre 19:00 – Santuario Madonna di Fatima – Celebrazione Eucaristica con le Associazioni di volontariato della città, presieduta da P. Sabino Maldera RCJOre 20:00 – Santuario Madonna di Fatima - Incontro con "l'uomo della Sindone" a cura del prof. Edmondo AdduciVENERDÌ 9 MAGGIOGIORNATA GIUBILARE CITTADINA – Santuario B.V.M. del CarmineAl mattino il SS. Crocifisso sarà trasportato in forma privata presso il Santuario della B.V.M. del Carmine, chiesa giubilare. Seguirà una giornata di preghiera e disponibilità per le confessioni.Ore 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo e concelebrata dal clero cittadinoOre 20:00 "VIA LUCIS" per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite di Trani, dell'Associazione Madonna di Fatima, degli Scout e dell'UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: Santuario B. M. V. del Carmine, piazza Tiepolo, piazza Plebiscito, via San Giorgio, via M. Pagano, piazza della Repubblica, via A. Moro, via Tasselgardo, lungomare Cristoforo Colombo, Santuario Santa Maria di Colonna.