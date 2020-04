Festa del Crocifisso di Colonna: «Un’occasione preziosa per tutti i tranesi per riscoprire i valori di solidarietà»

A tutti i fedeli della nostra Città di TraniCarissimi,in questo anno 2020 la coincidenza del 3 maggio, Festa del Crocifisso di Colonna con il giorno della Domenica, avrebbe permesso di programmare una celebrazione più festosa e solenne di quanto di solito accada gli altri anni. Questo, purtroppo, non è stato possibile a motivo dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia CoronaVirus. Anche in questa situazione assolutamente impensabile e inaspettata è però possibile cogliere e vivere in misura ancora maggiore il messaggio profondo che proviene dal Cristo Gesù Crocifisso e Risorto.Il dono illimitato che Egli ha fatto della Sua vita per noi, non solo ci rende certi che l'amore di Dio sorpassa ogni misura, ma non può non indurci a testimoniare questo dono diventando artefici di amore verso il prossimo. Gli eventi di questi giorni ci fanno toccare con mano ciò di cui sono capaci tanti uomini e donne (anche non credenti) impegnati in prima linea per far fronte all'emergenza attraverso gesti di amore, perfino eroici.A maggior ragione quanti credono in Dio, fattosi uomo per noi in Gesù, non possono negare di riconoscere il Volto del Crocifisso in coloro che vivono il mistero della sofferenza nel corpo e nello spirito. La Festa del Crocifisso di Colonna quest'anno, diventa, allora, un'occasione ancora più preziosa per tutti i tranesi per riscoprire i valori di solidarietà e prossimità che trovano nella fede del Risorto un solido e valido fondamento. Anche se quest'anno la festività esterna non sarà realizzata come di consueto, facciamo in modo che nelle nostre case non manchi quell'adesione del cuore che ci farà sentire ugualmente uniti attorno al Crocifisso.Le modalità celebrative, compatibili con l'attuale emergenza, saranno comunicate successivamente.