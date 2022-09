"Festa dell'accoglienza" al De Amicis mercoledì 14 settembre

Mercoledì 14 settembre alle ore 9.00, la comunità scolastica del 1° Circolo accoglierà in modo festoso i piccoli alunni iscritti alle classi prime nel cortile ovest del plesso "De Amicis".La "Festa dell'Accoglienza", giunta quest'anno alla 10° edizione, è il tradizionale appuntamento dedicato ai piccoli alunni delle classi prime, che effettuano il loro primo ingresso nella scuola dell'obbligo, avviando la fase più importante della loro vita che li vedrà crescere piano piano fino a diventare giovani maggiorenni.Il "De Amicis" vuole celebrare anche l'inizio della serena e proficua collaborazione tra scuola, alunni, famiglie e territorio, che deve durare per tutto il quinquennio della scuola primaria e che consente di raggiungere i migliori risultati in termini di profitto scolastico e di crescita umana.Il Dirigente scolastico Paola Valeria Gasbarro accoglierà alunni e genitori insieme ai docenti delle classi prime.Interverranno per i saluti istituzionali e per porgere i personali auguri di buon inizio il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l'Assessora all'Istruzione Francesca Zitoli, la Consigliera regionale settore educazione Debora Ciliento e la Presidente del Consiglio di Circolo del "De Amicis" Marta di Filippo.