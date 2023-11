Festa dell'alberto con Legambiente alle scuole Petronelli e Cezza

Il Circolo Legambiente Trani presente oggi 22 Novembre nella nostra scuola con i suoi volontari per festeggiare con i nostri bambini la meraviglia degli alberi e la loro necessaria e indispensabile presenza. Questa mattina infatti, in occasione della Festa degli alberi, tra un raggio di sole e qualche nuvola passeggera, gli alunni delle classi prime hanno partecipato alla piantumazione di ortaggi e verdure nell'orto-serra del giardino della scuola. Sempre loro, i più piccoli, saranno poi gli attenti osservatori e testimoni del ciclo della vita per le diverse piantine di prezzemolo, spinaci, cicoria, carrubo... prendendosene cura con entusiasmo e tenacia.