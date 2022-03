Festa della donna, al Polo museale di Trani visita guidata gratuita

Il Polo Museale di Trani apre le porte del Museo della Macchina per Scrivere per raccontare, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, una storia forse poco nota, ma importantissima nel processo di emancipazione femminile, dall'800 a oggi.Dal primissimo modello mai realizzato, l'imponente Sholes and Glidden, passando per le più maneggevoli macchine portatili, fino all'evoluzione tutta italiana delle splendide Olivetti, il legame fra la macchina per scrivere e l'emancipazione femminile è un punto di partenza imprescindibile per chi voglia comprendere come e quando le donne si affacciarono al mondo del lavoro. Un lavoro finalmente non solo operaio: grazie alla macchina per scrivere le donne ebbero accesso agli uffici aziendali, alle stanze dei bottoni, per passare poi da semplici segretarie a manager affermate nel volgere di un secolo. La visita sarà anche l'occasione per ricordare figure di importanza centrale in questo processo come quella di Marisa Bellisario, la prima donna manager in Olivetti e non solo.Appuntamento martedì 8 marzo alle ore 17,00.L'evento è organizzato con il cofinanziamento dell'Assessorato alle Cultura della Città di Trani.L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.