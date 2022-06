Festa patronale, continua la raccolta fondi anche questo fine settimana

Sono tornate le Feste Patronali! Nell'ambito dell'organizzazione dei festeggiamenti solenni in onore del Patrono San Nicola che si terranno nei giorni dal 29 luglio al 01 agosto 2022, il Comitato sta organizzando la raccolta cittadina delle offerte, in seguito all'opportunità di non girare più per le case dati i protocolli AntiCovid.Per fare una festa dignitosa e solenne al tempo stesso, è necessario il contributo di tutti: non solo con i suggerimenti ma anche con il sostegno economico. Per questo motivo sabato 3 e domenica 4 giugno ci troverete al termine delle Celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie di Spirito Santo, San Francesco e Santa Chiara.