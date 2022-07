Festa patronale, si svolgerà dal 29 luglio all'1 agosto

Il Comitato Feste Patronali Città di Trani rende note le date della Festa Patronale in onore di San Nicola il Pellegrino, che si terrà nei giorni 29-30-31 luglio e 01 agosto 2022. Ritorna anche il book intitolato "San Nicola dei Tranesi" proprio per evidenziare il fatto che questa è la festa di tutta la Città e dei suoi cittadini, e che nessuno deve sentirsi escluso o non partecipe. A questo proposito ringraziamo per la fiducia accordataci tutti gli esercenti e i commercianti che hanno deciso di sostenere economicamente le iniziative, invitando chiunque vorrà, a contribuire anche solo con una piccola oblazione per rendere bella e dignitosa la nostra Festa Patronale, che ritorna nel suo tono solenne.