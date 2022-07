Festa patronale, stasera l'imbarco di San Nicola

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Nicola. Ecco il programma di oggi, sabato 30 luglio:Ore 18.00 - Giro per le vie della città del Concerto bandistico "Pietro Mascagni" di Trani.Ore 19.00 - Lido A.N.M.I. – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Can. Domenico Gramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 20.30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I. sul motopeschereccio "MARIACHIARA DAIANA" a devozione di Patrizio Tedeschi, con l'alta sorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo di Trani. L'effige del Santo sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al motopeschereccio dal natante della Lega Navale sez. di Trani, a cura di Domenico Canaletti.Ore 21.00 - Piazza Quercia – Spettacolo luminario musicale realizzato dalla ditta "Faniuolo". Lo spettacolo verrà riproposto durante la serata ad intervalli di un'ora circa.Ore 21.30 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Ingresso del Santo Patrono accolto da un'artistica attrazione pirotecnica della ditta "Pirotecnica Pannella" (Ponte-BN). Seguirà la Processione con l'intervento del Rev. mo Capitolo Cattedrale, del clero e della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani che percorrendo: via Banchina al Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour, via Mario Pagano, raggiungerà piazza della Libertà dove l'Immagine sarà esposta in un caratteristico altare all'aperto (macchina di San Nicola), rimanendo alla venerazione dei fedeli per tutti i giorni della festa.Ore 22,00 – Villa Comunale – Cassa Armonica - Concerto di musica leggera eseguito dalla "GRANDE ORCHESTRA ITALIANA" diretta dal m.° Simone Mezzapesa, che eseguirà musiche italiane, internazionali, sudamericane e revival che andranno dagli anni '60 al più recente panorama musicale