Feste patronali: pubblicato l’avviso per l’assegnazione della concessione temporanea dei posteggi

E' stato pubblicato nella sezione Avvisi (scadenza 7 luglio) l'avviso per l'assegnazione della concessione temporanea dei posteggi per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari, prodotti di artigianato su aree pubbliche in ambito delle seguenti festività: "Beata Vergine del Carmelo" (15 e 16 luglio, 40 posteggi) e "San Nicola Il Pellegrino" (30 luglio e 1 agosto, 50 posteggi).I posteggi, ubicati in piazza Plebiscito, sono individuati nelle planimetrie pubblicate all'interno dell'avviso. L'istanza, redatta utilizzando il modello allegato A in carta da bollo da 16 euro, deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it. È consentito richiedere, con la stessa domanda, l'assegnazione del posteggio per una o per entrambe le festività.