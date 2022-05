Festeggiamenti in onore di Santa Rita, il programma

Non troviamo Pace, Signore! Quando sembrava che stessimo per uscire da questa pandemia, che ci ha privato di tante cose in questi due anni, eccone un'altra: un'insensata e disumana guerra con tutte le conseguenze che essa comporta, anche alle popolazioni non direttamente coinvolte; Aumento dei prezzi, caro benzina e la necessità di ridurre, tagliare, licenziare. Non troviamo Pace! Eppure nel Vangelo del 22 maggio leggeremo Gesù che ci dice "Vi lascio la mia Pace, vi do la mia Pace" (GV 14,27). Di quale Pace parli, Signore?L'esempio di Rita, paziente donna di Pace ci sia di esempio e di conforto. Preghiamo la sua intercessione, lei che è avvocata potentissima, affinchè i potenti della terra trovino soluzioni non cruente, condividano efficaci misure contro la crisi economica che drammaticamente si sta riaffacciando ma soprattutto ci aiuti a vivere quella serenità interiore che le ha permesso di vivere tutti i passaggi drammatici della sua vita con la forza della fede.A Rita, Donna di Pace, chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al conflitto e alla guerra, con la forza del dialogo, della riconciliazione e dell'amore: che Lei ci aiuti a trovare la pace;Aiutaci, Rita, a superare questo difficile momento e ad impegnarci a costruire ogni giorno e in ogni ambiente un'autentica cultura dell'incontro e della pace."Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore"(Gv 14,27), Don Michele e il Consiglio Direttivo.VENERDI' 13 MAGGIO 2022Santa Rita, ricca di singolare potenzaore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con ammissione di nuovi associati.SABATO 14 MAGGIO 2022Santa Rita, esempio di amabilitàore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione delle realtà ecclesiali presenti nel territorio parrocchialeDOMENICA 15 MAGGIO 2022Santa Rita, ideale di sposa e madreore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con la benedizione delle famiglie.LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022Santa Rita, modello di purezzaore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica e offerta della rosa da parte dei bambiniMARTEDI' 17 MAGGIO 2022Santa Rita, vedova di paceore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con benedizione delle vedove.MERCOLEDI' 18 MAGGIO 2022Santa Rita, patrona degli infermiore 18.30: Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con gli ammalati e la partecipazione delle associazioni di volontariato. Conferimento comunitario del Sacramento dell'Unzione degli Infermi.GIOVEDI' 19 MAGGIO 2022Santa Rita, pronta alla divina vocazioneore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con benedizione delle Consacrate e Suore della cittàore 20.00: Adorazione eucaristica animata dalle Suore del Preziosissimo Sangue con meditazione di Suor Mimma Scalera, Delegata Episcopale per la Vita Consacrata per chiedere la Pace in Ucraina.VENERDI' 20 MAGGIO 2022Santa Rita, nostra avvocata potentissimaore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica in ricordo degli associati e delle associate defunte.SABATO 21 MAGGIO 2022Santa Rita, sposa di Cristo Crocifissoore 18.30: Santo Rosario e novena in onore di Santa Ritaore 19.00: Celebrazione Eucaristica con benedizione delle rose e dei panini presieduta da da S. Ecc. Mons. Leonardo D'ASCENZO, nostro Padre Arcivescovo, a devozione dell'Associazione.ore 21.00: Itinerario di Preghiera verso la Croce dei ceri con il seguente itinerario: Chiesa, Via Beltrani, Via Dogana Vecchia, Piazza Mazzini (luogo che accoglierà la croce di ceri offerti a devozione della Santa), Via Beltrani, Chiesa.ore 22.00: Celebrazione del Beato Transito di Santa Rita.DOMENICA 22 MAGGIO 2022Santa Rita, esempio di amabilitàore 8.30: Celebrazione Eucaristicaore 10.00: Celebrazione Eucaristicaore 18.15: Santo Rosarioore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Vincenzo GIANNICO Vicario Parrocchiale della Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Traniore 20.30: Sagrato della Chiesa. Concerto a cura della BaldasSound Orchestra.Orchestra della Scuola Secondaria di I Grado "Gen. Ettore Baldassarre" di Trani diretta dal Maestro Prof. Alessandro Giusto.Iniziativa realizzata grazie al contributo del Comune di Trani.LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022Santa Rita, onorata di Gloria nel Paradisoore 6.30: Celebrazione Eucaristica celebrata da Don Michele Cirillo, parroco e Padre Spirituale.ore 8.00: Lancio di mortarettiore 8.00: Celebrazione Eucaristica celebrata da Don Sergio Pellegrini – Vicario Generale della nostra Arcidiocesi.ore 9.30: Celebrazione Eucaristica celebrata da Don Gaetano Lops – Vicario Episcopale e Parroco di Santa Maria delle Grazie in Trani.ore 11.00: Celebrazione Eucaristica celebrata da Don Francesco La Notte - Parroco di San Giuseppe, già Padre Spirituale dell'Associazione.ore 12.00: Preghiera di Supplica alla Santa.ore 17.15: Santo Rosarioore 18.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Michele Cirillo, parroco e Padre Spirituale.ore 19.00: Solenne processione secondo il seguente itinerario:Vie: Beltrani, M. Pagano, Via Marsala, C.so Vittorio Emanuele, Piazza Indipendenza, Mario Pagano, Beltrani, Chiesa.GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022Santa Rita, forte nell'amore di Dioore 18.30: Santo Rosarioore 19.00: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento.