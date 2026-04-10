Trani, Santoro inaugura il comitato: “Il cambiamento parte dai cittadini”

Trani entra nel vivo della campagna elettorale e lo fa con un segnale chiaro: partecipazione, presenza e visione. Domenica 12 aprile 2026 sarà inaugurato il comitato elettorale di Daniele Santoro, candidato al Consiglio Comunale, che lancia un messaggio diretto alla città: è tempo di passare dalle parole ai fatti.Un luogo che non nasce solo come sede elettorale, ma come spazio vivo, aperto e quotidiano, pensato per accogliere cittadini, ascoltare problemi reali e costruire soluzioni concrete.«Non sarà un comitato di facciata – dichiara Santoro – ma una casa aperta a tutti. Trani ha bisogno di serietà, presenza e coraggio. Basta immobilismo, basta promesse vuote: è il momento di rimettere al centro i cittadini e dare risposte vere».Al centro del progetto politico di Santoro temi chiave come il rilancio del commercio, la valorizzazione dei quartieri, i servizi e la qualità della vita. Un impegno che parte dal basso, dal contatto diretto con le persone, con l'obiettivo di costruire una città più dinamica, vivibile e competitiva.L'inaugurazione sarà anche un momento di confronto aperto, in cui cittadini, giovani, famiglie e operatori economici potranno partecipare attivamente e contribuire con idee e proposte. Appuntamento domenica 12 aprile 2026 alle ore 19:00, presso il comitato elettorale in Via San Giorgio 49, Trani. Trani è chiamata a scegliere. Il cambiamento parte da qui.