Festival del tango, seconda giornata: milonga della fiesta, seminari e lezioni

Prosegue il Festival del Tango di Trani giunto alla seconda giornata con un altro pomeriggio ricco di tango e passione. Si inizia alle ore 15 con l'apertura della segreteria nella hall di Palazzo San Giorgio. Dalle 15.30 alle 16.45 inizierà una sessione dedicata alle sole donne che, guidate dalla maestra Vanesa Villalba, esploreranno i segreti della tecnica femmiline. Nella stessa fascia oraria, in un'altra sala, si svolgerà la lezione gemella dedicata agli uomini, con Facundo Pinero. A partire dalle ore 17 e fino alle 18.15 la coppia si ricongiungerà per la lezione di milonga "ornaments for her and him, where and how" mentre, in un'altra sala del palazzo affacciato sullo splendido porto di Trani, si terrà la lezione dei maestri Marcela Guevara e Stefano Giudice sul tema "Tango Salon postura, abbraccio e sequenza".Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza proseguiranno nel serrato programma previsto dal Festival di Trani con la lezione delle 18.30 "Tango int: Cambios bruscos de dirección durante el giro" che terminerà alle 19.45. Nello stesso momento ma in un'altra sala, i maestri Isabella Fusi e Giovanni Eredia Vals si concentreranno su "Cadenas y giros". Alle 20 l'appuntamento con i direttori artistici del Festival del Tango di Trani Daiana Guspero y Miguel Angel Zotto che fino alle 21.15 terranno il loro attesissimo seminario quotidiano.Alle ore 22 di nuovo nella maestosa piazza Duomo dove avrà luogo il momento in cui tutti i ballerini si lasciano andare alla musica per ballare sul grande palco allestito ai piedi della Cattedrale di Trani. Per la "milonga della fiesta" la musica sarà affidata al Tj Supersabino e all'Orchestra Ruben Peloni y Cuarteto Pichuco e l'esibizione vedrà protagoniste le coppie Agustina Piaggio con Carlitos Espinoza e Isabella Fusi con Giovanni Eredia.Il Festival giunge alla seconda giornata in attesa di vivere il gran finale di sabato e domenica, un grande sforzo produttivo dell'organizzazione a cura di Inmovimento, con il contributo del partner ufficiale dell'evento Irge, e dei patrocini della Città di Trani, della Regione Puglia, Puglia Promozione, Fundación Astor Piazzolla, Città di Mar de Plata e Ambasciata Argentina in Italia.