Festival del tango, si parte oggi con lezioni e seminari

Il Festival del Tango di Trani prende finalmente il via e giovedì 14 luglio parte la prima giornata piena di lezioni e seminari che si alterneranno nei pomeriggi delle quattro giornate della kermesse, fino ad arrivare alle magiche milonghe serali nella splendida piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale di Trani.Si parte alle ore 16 con l'apertura della segreteria, per poi dare inizio alle lezioni dalle ore 17 nelle ampie sale di Palazzo San Giorgio, affacciato sul porto di Trani. Il primo gruppo di ballerini sarà guidato da Vanesa Villalba e Facundo Pinero durante il seminario "Tango int-Rhythmic and musical interpretation for improvisation". Dalle 18.30 alle 19.45 la coppia di maestri formata da Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza darà lezioni sulle "Secuencias para milonga". Dalle ore 20 e fino alle 21.15 l'atteso primo seminario dei direttori artistici Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto. Spazio poi al ballo per tutti con la prima milonga "dell'abbraccio" con la musica del tj El Hurracane, a cui seguirà l'esibizione dei maestri Vanesa Villalba e Facundo Pinero, e di Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, poi spazio a tutte le coppie di ballerini arrivati da ogni parte dell'Italia e del mondo sul palco mozzafiato sul piazzale della Cattedrale di Trani per ballare fino a notte fonda con l'Orchestra Ensamble Mariposa. Sarà possibile acquistare altri biglietti per le milonghe direttamente in piazza Duomo, presso il botteghino nei pressi del palco.