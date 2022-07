Festival del Tango: stasera a Trani Zotto e Guspero, i tangueri più famosi al mondo

La nona edizione del Festival del Tango di Trani arriva al clou: nella serata di sabato 16 luglio si esibiranno i maestri di tango argentino più famosi al mondo, Miguel Angela Zotto e Daiana Guspero, direttori artistici anche quest'anno dell'importante manifestazione pugliese giunta alla nona edizione. Coppia nel ballo e nella vita formatasi proprio ballando questa danza che, come affermano i maestri ma anche chiunque lo pratichi, riesce a creare una comunicazione profonda pur senza parlare e senza conoscersi, si esibiranno alle 22 nella magica cornice di piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale di Trani.La terza giornata inizierà con le consuete lezioni e i seminari nelle sale di Palazzo s. Giorgio a partire dalle ore 15.30 con le lezioni dei direttori artistici Guspero e Zotto che spiegheranno rispettivamente la "tecnica donna" e la "tecnica uomo" fino alle 16.45. Subito dopo, dalle 17 alle 18.15, la lezione dei maestri Vanesa Villalba e Facundo Pinero "Vals all levels - rhythm, cadence and musicality" e contemporaneamente la lezione "Lisa y traspie" a cura di Isabella Fusi e Giovanni Eredia. Alle 18.30 e fino alle 19.45 altre due coppie di insegnanti per altrettante lezioni che si svolgeranno in due sale diverse, rispettivamente Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza con "Construcción del baile tomando como punto de referencia el centro" e Marcela Guevara e Stefano Giudice con "Interpretazione di Orchestra Ritmica".Dalle ore 20 fino alle 21.15 il seminario quotidiano tenuto da Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto che anticipa l'attesissima esibizione sul palco di piazza Duomo. La milonga di gala ballata dalle due stelle indiscusse del tango argentino sarà accompagnata dalle note del tj Max Stasi e dall'Orchestra Tango Spleen con la speciale partecipazione della cantante Sarita Schena.La magia del tango ha conquistato tutto il mondo, sono 600 i ballerini arrivati da ogni parte del mondo e dell'Europa per partecipare al Festival che regala l'esperienza unica di grande milonga da ballare all'ombra della Cattedrale affacciata sul mare. Si tratta del risultato di un grandissimo sforzo produttivo dell'organizzazione a cura di Inmovimento, che porterà un grande giovamento a tutto il territorio nei quattro giorni della manifestazione, un lavoro di grande impegno che vede coinvolti innanzitutto il partner ufficiale dell'evento Irge, e i patrocini della Città di Trani, della Regione Puglia, Puglia Promozione, Fundación Astor Piazzolla, Città di Mar de Plata e Ambasciata Argentina in Italia.