Banda Musicale Cittadina Foto Adriana Fabrizio" />
Banda Musicale Cittadina "Don Giovanni Cipriani" Turi. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Festival delle bande a Trani: ieri il quarto appuntamento

Riscuote sempre più successo la fortunata iniziativa di Palazzo delle Arti “Beltrani”

Trani - lunedì 29 dicembre 2025 10.23
Ieri mattina, ancora una volta, la cassa armonica della villa comunale ha ospitato una nuova banda. Questa volta è stato il turno della Banda Musicale Cittadina "Don Giovanni Cipriani" di Turi, diretta dal Maestro Valerio Savino.
Il complesso musicale si è distinto per il rigore tecnico dei suoi musicisti, eseguendo brani che non si suonano molto spesso, data la difficoltà di esecuzione, come la famosissima marcia sinfonica "Banda Sucre" di Giovanni Orsomando e i Carmina Burana. Non sono mancati, tuttavia, brani del repertorio moderno e natalizio come Last Christmas di George Michael e Jingle Bell Rock, in un programma in generale ricco e variegato, che ha spaziato tra i grandi classici e pezzi moderni.
La folta platea presente in villa nonostante la giornata abbastanza fredda conferma il successo dell'iniziativa.
  • Palazzo Beltrani
