FIAB Trani Mò Pedala APS in piazza per una città più sicura e sostenibile. In occasione della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, domenica 16 novembre, e a conclusione della Settimana Nazionale del Tesseramento FIAB, l'associazione FIAB Trani Mò Pedala APS sarà presente in piazza Plebiscito per incontrare i cittadini e raccogliere idee, segnalazioni e proposte per una Trani più sostenibile, vivibile e sicura per tutti.Vi aspettiamo dalle ore 10.30 alle 12.30 al nostro gazebo FIAB: sarà un momento di ascolto, confronto e sensibilizzazione sui temi della mobilità attiva, della sicurezza stradale e del rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada. Passate anche solo per un saluto — ogni voce conta per costruire insieme una città migliore! FIAB Trani Mò Pedala APS. Perché muoversi in sicurezza e sostenibilità è un diritto di tutti.