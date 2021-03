Fiamme da uno stabile in via Pozzo Piano

Sul posto sono intervenuti, oltre i vigili del fuoco, anche la Polizia di Stato. Minuti di apprensione anche per i condomini del palazzo che in attesa che l'edificio venisse messo in sicurezza sono scesi per strada.

Un incendio è divampato nella serata di martedì 30 marzo, poco dopo le 20.30, all'ultimo piano di un palazzo in via Pozzo Piano, all'interno di uno stabile con vano adibito a deposito.Solo tanto spavento e danni alle cose ma fortunatamente nessun ferito. A prendere fuoco la legna di un forno custodito nel deposito.