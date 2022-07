Fiet 2022, un incontro per valutare la partecipazione del comparto ristorazione di Trani

In vista del FIET - Exhibition Italian Food Tourism - la più grande piazza di contrattazione del prodotto turistico ed enogastronomico che si svolgerà dal 22 al 25 ottobre 2022 nella sede storica del Casinò di Venezia, il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha incaricato il Distretto Urbano del Commercio di Trani di organizzare, in tempi ristretti, un incontro con i titolari della ristorazione di qualità della Città di Trani per verificare una eventuale disponibilità alla partecipazione di rappresentanti del settore alla fiera nei modi e nei tempi che saranno illustrati dagli organizzatori nella sede operativa del DUC Trani.FIET è un evento internazionale che ospita visitatori e buyers provenienti da tutto il mondo. La fiera rappresenta un importante marketplace del turismo agroalimentare ed enogastronomico italiano che vuole ancor più evidenziare come il settore della ristorazione sia diventato la punta di diamante della filiera turistica. La qualità e la ricchezza delle nostre produzioni agroalimentari ed enologiche, trasformate dai nostri migliori chef, veri e propri ambasciatori del gusto e della tradizione gastronomica del territorio, hanno trasformato il cibo in una opportunità di crescita e di sviluppo turistico commerciale.L'obiettivo dell'incontro, fissato per giovedì 28 luglio alle ore 16.30 nella sede operativa del DUC Trani presso il CAT Imprese Nord Baresi in via Malcangi 197 a Trani, è quello di favorire, in un contenitore così prestigioso, la partecipazione delle eccellenze ristorative della città e di stabilire le eventuali modalità operative.