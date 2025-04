Fiori, il nuovo album del duo tranese Roslyn

Fiori è il nuovo lavoro dei Roslyn. Un album concettuale il cui perno sono appunto i fiori e il loro significato, citati in ciascuna delle dodici tracce. Testi profondi, intrisi di visioni che intrecciano storie reali e immaginari emotivi, trasformando eventi di cronaca in racconti di speranza, resilienza e passione. È in questo caleidoscopio di storie che con Fiori, i Roslyn si ritrovano ad esplora i diversi volti dell'amore: quello romantico, universale di Eluvium e di Sorgiva, ma anche quello che emerge nei gesti più semplici e nelle battaglie quotidiane.Così, in Nuance si ritrova l'amore di una madre che sacrifica la propria vita per la figlia, in Sakura la dedizione di un ragazzo per l'amica affetta una grave malattia, ispirato al romanzo di Yoru Sumino "Voglio mangiare il tuo pancreas". Fiori è in sostanza un album di speranza, di voglia di vivere, di ricerca di una serenità che spesso è rannicchiata nelle cose semplici di un'esistenza che ci sacrifica ad un continuo rincorrere felicità sfuggenti. "Riempimi i giorni, gli ultimi giorni di sole e di vanità", canta Enzo de Gennaro in Sorgiva.Temi intensi interpretati con intensità vocale e musicale. Con sonorità che rievocano la new wave, Fiori fonde atmosfere malinconiche e cariche di energia. Le chitarre di Nazario Vigilante sembrano riecheggiare da mondi lontani in Vento, esplodono con inevitabile rabbia in Vantablack, brano che si sofferma sulla tragedia della guerra in Ucraina, impreziosito dalla voce lirica di Chiara Merra.Fiori è disponibile sulla piattaforma di streaming musicale Spotify.