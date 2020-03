Fitto Casa, Tommaso Laurora: «La Regione stanzia i fondi, il Comune di Trani paghi subito»

Oggi con gioia posso comunicare che la Regione Puglia trasferirà 23 milioni di euro ai Comuni. Non mi interessa entrare in nessuna polemica relativa a tempi e modalità amministrative. Oggi più che mai mi preme che queste somme arrivino nel più breve tempo possibile ai tanti cittadini in difficoltà, affinché vengano assegnate alle famiglie in difficoltà con i pagamenti degli affitti, o a rischio sfratto. Un lavoro che stavo portando avanti silenziosamente con interlocuzione diretta con il Presidente Emiliano, nell'interesse dei tanti cittadini in difficoltà di Trani e della intera Puglia, che mi chiedevano di intervenire. Il presidente ha assicurato che in settimana i dirigenti predisporranno le determinazioni per l'assegnazione delle somme a tutti i comuni.Un'ulteriore sforzo da parte dell'Ente Regione che ha voluto dimostrare il sostegno concreto alle persone in difficoltà dovuta all'emergenza in atto. Chiedo a gran voce all'amministrazione comunale di dimostrare altrettanta sensibilità e responsabilità e, attraverso un'anticipazione di cassa di devolvere senza ulteriori indugi i fondi alle famiglie ed alle persone in condizioni di fragilità, è bene quindi ricordare che l'amministrazione comunale deve mettere € 130.000,00 come compartecipazione e/o premialita' e queste somme sono già indicate al cap . 2798 di spesa mentre la Regione deve versare € 1.234.000,00 sul capitolo di entrata del Comune al n.259.Quando si chiedono sacrifici e responsabilità, si dev'essere disposti a fare altrettanto. Fitto casa subito.