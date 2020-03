Flashmob "Dantedì": la società Dante Alighieri lancia una campagna per celebrare il Sommo Poeta

Il 25 marzo si celebrerà il Dantedì, la giornata internazionale dedicata al Sommo Poeta e principio del grande viaggio umano, esemplare ed artistico della Divina Commedia. Lo celebreremo per la prima volta mentre il coronavirus ci "offende", tenendoci separati dai luoghi e dalle persone che amiamo, mentre l'Amore e Dante ci uniscono. La Società Dante Alighieri invita tutti a superare l'isolamento aprendo le finestre e i balconi delle nostre case per leggere due terzine del canto dantesco in cui Paolo e Francesca dimostrano che l'amore vince tutto. Perché, come tutto il mondo ci sta dimostrando in questi giorni, anche l'amore per l'Italia non ci abbandonerà.L'appuntamento è per mercoledì 25 marzo, alle 18 italiane, per leggere tutti insieme le terzine qui sotto riportate, che vi invitiamo a registrare con gli smartphone e a condividere nei social network con hashtag #stoacasacondante #ioamolacultura #WeAreItaly.Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende,prese costui de la bella personache mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.Amor, ch'a nullo amato amar perdona,mi prese del costui piacer sì forte,che, come vedi, ancor non m'abbandona.[Dante Alighieri, Divina Commedia, Inf., V canto]