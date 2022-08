Fondazione Seca celebra Lucio Dalla a dieci anni dalla sua scomparsa

28 agosto ore 20,00 - Corte del Polo Museale, presentazione del libro di Fulvio Frezza "Avrei solo voluto girare il cielo". L'autore, presenta il suo ultimo libro (Florestano edizioni) dedicato alla vita ed alla storia del grande cantautore bolognese, attraverso le sue canzoni, i suoi aneddoti, la sua personalità. Fulvio Frezza autore di importanti opere come: "Tutto quello che è stato" classificatosi secondo nel prestigioso Premio Teramo, "Meraviglioso – vita e amori di Domenico Modugno", "Furono baci e furono sorrisi – dieci anni di Fabrizio De André; libri dai quali sono stati tratti fortunati spettacoli di teatro-musica.



29 agosto ore 20,00 - Corte del Polo Museale, Conversando "a modo mio": serata fra amici, giornalisti, artisti come Pierdavide Carone, Michele Zarrillo, Iskra Mandarini, Mariella Nava, Roberto Guarino, Teo Ciavarella e la delegazione del Comune di Isole Tremiti, riuniti in un racconto comune fra memorie, pensieri ed aneddoti, sul grande e indimenticabile maestro, accompagnati dalla musica al pianoforte del maestro Antonio Palazzo.



30 agosto ore 21,00 - Piazza Duomo, Cantando Dalla...Cattedrale, il grande concerto tributo eseguito dalla prestigiosa Orchestra Ritmico Sinfonica composta da trentacinque maestri diretti dal maestro Antonio Palazzo, con la partecipazione straordinaria di Michele Zarrillo, Pierdavide Carone, Mariella Nava, Iskra Menarini con il pianista Teo Ciavarella ed il chitarrista Roberto Guarino; conduce la serata il noto presentatore televisivo Alessandro Greco.



La Fondazione Seca in occasione del decennale dalla scomparsa, presenta un evento straordinario dedicato al grande ed indimenticabile Lucio Dalla: "Quattro giorni con Lucio - Cantando dalla Cattedrale", una "quattro giorni" tributo in memoria di uno dei più importanti cantautori italiani.Programma dell'evento:27 agosto ore 20,00 - Sala Conferenze del Polo Museale, presentazione del docufilm di Leonardo Metalli "Lucio chi sei tu? Il folletto geniale". Leonardo Metalli è un noto giornalista delle reti Rai, autore e conduttore di numerosi programmi Rai tra i quali "Rai: sì grazie", "Il Codice Sanremo" e alcuni programmi speciali firmati con Renzo Arbore, come autore e conduttore, ma anche come regista. E poi ancora esteri: su Rai International sempre insieme ad Arbore scrive e presenta "Oggi qui domani là".