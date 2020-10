Forte vento, oggi la Villa comunale resta chiusa

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi un nuovo avviso di allerta meteo arancione per forte vento sulla città di Trani e su tutto il territorio pugliese.Secondo le previsioni meteo, la fascia C (Puglia centrale adriatica) sarà interessata da venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici.Per tale ragione, il Comune di Trani ha disposto la chiusura della villa comunale per tutta la giornata.