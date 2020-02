Forti raffiche di vento: cade un albero in corso Imbriani

3 foto Albero caduto in corso Imbriani

Dalla giornata di ieri, martedì 4 febbraio, il meteo è improvvisamente cambiato, portando un brusco calo delle temperature ma soprattutto forti raffiche di vento che hanno creato pericoli e diversi problemi in città. In corso Imbriani, nei pressi dell'ex Ospedaletto, non ha resistito il tronco di un albero che, spezzandosi, è precipitato al suolo. Per fortuna l'area era deserta e non si sono verificati danni a cose o a persone.In tutta la Puglia è stata diramata un'allerta Arancione che perdurerà per le prossime 36 ore. Previsti ancora venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte.