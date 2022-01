Forti raffiche di vento, salta la recinzione provvisoria in via Santa Maria di Colonna

Il maltempo che sta investendo la città di Trani nelle ultime ore con pioggia e forti raffiche di vento sta provocando non pochi disagi in città. L'ultimo in via Santa Maria di Colonna (la salita che conduce al Monastero) dove è saltata la recinzione provvisoria modello orsogrill nel punto dove mancano le ringhiere, da diverso tempo rimosse perché corrose dalla ruggine. A denunciarlo pubblicamente è movimento Articolo 97, attraverso un video pubblicato sui propri canali social, dove si mette in luce la pericolosità per i pedoni e automobilisti che si trovano a passare in quel punto. Necessari quindi urgenti interventi per mettere l'area in sicurezza e scongiurare il rischio di spiacevoli incidenti.