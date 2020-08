Forza Italia Bat, De Mucci annuncia l'arrivo dell'on. Antonio Tajani a Castel del Monte

Si terrà domenica 30 agosto, alle ore 11, presso "Montegusto" la manifestazione a carattere provinciale di Forza Italia Bat con la presenza dell'on. Antonio Tajani (vice presidente di Forza Italia e del PPE), accompagnato dalla sen. Licia Ronzulli (vice presidente del gruppo di FI al Senato). Il tutto avverrà alle pendici dello splendido maniero federiciano, luogo simbolo ed intriso di storia, da sempre orgoglio per i cittadini del territorio per la sua enorme potenzialità attrattiva.Nell'occasione si terrà la presentazione dei candidati (Marcello Lanotte, Andrea Minervino, Antonio Nespoli, Tonia Pagliaro e Emanuele Tomasicchio) della sesta provincia pugliese al Consiglio Regionale nella lista di FI Puglia.Inoltre, interverranno i candidati sindaci del centrodestra della città di Andria Antonio Scamarcio e della città di Trani Filiberto Palumbo.Saranno presenti anche i candidati al consiglio comunale nelle liste di Forza Italia Andria e Trani.Presente anche il commissario di FI Puglia on. Mauro D'Attis e il vice commissario vicario sen.Dario Damiani.