Fra gli Ori olimpici pugliesi c'è anche Mauro Pastore: a lui la medaglia per il lavoro di Digital & Social Media

Il buongiorno tranese di Mauro Pastore, dalla missione olimpica fra gli Ori di Massimo Stano e Antonella Palmisano neo campioni nella 20 di marcia: il nostro giovane concittadino non marcia su pista, non salta in alto, non corre veloce, non fa canottaggio, ma dietro quei successi c'è anche il suo ruolo di Digital & Social media marketing per il dipartimento di Marketing&Business Development del Coni.Giovane e quotatissimo professionista nel suo campo, Mauro è a Tokyo e fa parte integrante della missione olimpica italiana: per TraniViva il saluto di Marco e dei campioni pugliesi, in questi che "sono giorni particolarmente intensi" ci spiega dalla capitale del Sol Levante. In queste ore prepara tutto per la "chiusura" di una missione straordinaria. Che porta anche la firma del giovane tranese Mauro Pastore, che ci racconterà tutto a Giochi chiusi.