Fuoristrada contro dehors sul Porto di Trani, alla guida un giovane di San Ferdinando sotto effetto di alcol

La notte del 1° novembre scorso ha visto un pericoloso incidente nel cuore della notte sul porto di Trani. Si è trattato di un sinistro stradale senza feriti, in cui l'unico veicolo coinvolto è risultato essere una fiat punto condotta da un ragazzo neopatentato, residente a San Ferdinando di Puglia.Il giovane, mentre transitava in via Statuti Marittimi, il cui fondo stradale risultava bagnato a causa dell'umidità, perdeva il controllo dell'autovettura, regolarmente assicurata e revisionata, con a bordo altri due giovani dello stesso comune, impattando in un primo momento contro la pedana in legno di un'attività commerciale danneggiandola e, subito dopo, terminava la corsa contro la struttura esterna di un noto ristorante.Nell'occorso nessuno degli occupanti riportava lesioni personali e dagli accertamenti si è potuto constatare che il conducente presentava un tasso alcolemico superiore al limite per lui consentito, tale da comportare la prevista violazione amministrativa del Codice della strada, contestata dai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per tutti gli accertamenti del caso.