Fuoristrada contro dehors sul Porto di Trani: danni per due attività

E' l'ennesimo incidente in città in una notte di Halloween da dimenticare

Una notte di Halloween decisamente da dimenticare quella appena trascorsa a Trani. Tra tentati furti e diversi atti vandalici, si registrano anche danni ad alcune attività commerciali sul Porto. E' il caso per esempio del Gallo Restaurant e di Pechef, in via Statuti Marittimi: intorno alle 3.30, un fuoristrada, probabilmente complice l'alta velocità, è finita contro i due dehors esterni, causando ingenti danni ma fortunatamente nessun ferito. Al momento non si hanno notizie dell'auto né tantomeno del conducente che ha causato l'incidente.Spetterà ora alle forze dell'ordine fare chiarezza sull'accaduto e risalire al responsabile.