Furti nei campi: Centrone (Palumbo sindaco) chiede l'installazione di telecamere nelle strade di accesso

In una nota inviata al sindaco e agli assessori ai lavori pubblici e all'agricoltura, il consigliere comunale della lista Palumbo Sindaco, Michele Centrone, spiega: "Come ben noto, negli ultimi anni, il fenomeno dei furti nell'agro tranese è in forte aumento. Durante tutto l'anno, gli agricoltori, subiscono furti dei raccolti (unica fonte di sostentamento degli agricoltori) specialmente nelle ore notturne.Nell'ultimo periodo, anche in pieno giorno, si verificano furti di attrezzature da lavoro e oggetti personali dalle vetture a poca distanza degli operatori stessi.Al fine di evitare l'incrementare di questo fenomeno o almeno limitare i possibili danni, con la presente, sono a richiedere installazione di telecamere di video sorveglianza, da posizionare nei punti di accesso delle varie contrade rurali"