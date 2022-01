Furto di un Suv davanti al Castello Svevo ripreso da una telecamera: ecco come agiscono i ladri

Il video è già al vaglio della Polizia per identificare i malviventi

Social Video 2 minuti Furto di un Suv in piazza Re Manfredi

Le immagini che vi mostriamo sono abbastanza eloquenti e mostrano l'ennesimo furto d'auto avvenuto nella serata di domenica 30 gennaio, intorno alle 17.30, in piazza Re Manfredi. Il fatto è stato ripreso da una delle telecamere di videosorveglianza della zona: i ladri che si recano sul posto a bordo di una Hyundai Ix di colore chiaro mettono poco dopo a segno il furto di un Suv Skoda. L'episodio si aggiunge alla serie di furti d'auto che si verificano sempre più frequentemente in città. Il video è già al vaglio del Polizia di Stato per identificare i malviventi.