Furto in una pescheria di via Superga, la rabbia del titolare: «Trani paese dei balocchi per chi vuole delinquere»

«Mi unisco alla rabbia del docente e alla proprietaria della dolciaria. Penso che Trani sia diventata il paese dei balocchi per chi vuole delinquere». E' l'ennesimo grido di allarme lanciato da un commerciante tranese, in particolare dal titolare della pescheria in via Superga, che nella notte tra venerdì e sabato ha subìto un furto ai danni delle propria attività dove sono stati portati via tutti i frutti di mare e altra merce.«Ci sono zone della città come zona Sant'Angelo abbandonate al degrado. Agli autori del furto nel mio locale auguro tanta pace, in un modo o nell'altro la vita li restituirà il conto. Hanno fatto del male a povera gente che lavora anche venti ore al giorno per combattere contro il brutto momento di crisi». Ed infine l'appello alle istituzioni di «più controlli in città».L'episodio, come ha ricordato lo stesso protagonista, si unisce a quello avvenuto la notte stessa in un appartamento di un docente universitario di Trani e a quello di qualche giorno prima in una dolciaria di corso Italia.