Furto sventato in una tabaccheria dalla Vigilanza Notturna Tranese

Non è andato come speravano il furto tentato questa notte intorno alle 3:30 presso la tabaccheria in piazza Longobardi: la manomissione della saracinesca ha fatto scattare l'allarme collegato con la centrale operativa della Vigilanza Notturna Tranese .In 3 minuti è intervenuta la pattuglia che ha riscontrato la saracinesca alzata e nessuna sottrazione poiché i malviventi, messi in fuga dall'allarme e dall'arrivo della stessa pattuglia , non hanno fatto in tempo a entrare nel nel locale.Sul posto sono intervenuti per indagini i carabinieri