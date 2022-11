Gentilezza e legalità, alla D'Annunzio un incontro con la Polizia di Stato

Venerdì 11 novembre 2022, nel plesso "G. D'Annunzio" in via Pedaggio S.Chiara, la Gentilezza e la Legalità si sono strette in un solidale connubio che ha accompagnato la cerimonia di consegna dell'agenda scolastica "Il Mio Diario", realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e con il sostegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano che ne ha curato la stampa. Alla presenza del Dirigente Scolastico del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, della Dr.ssa Dell'Olio e dell'Assessore Di Lernia, l'iniziativa, giunta alla 9^ edizione, fino ad oggi ha interessato oltre 430.000 studenti sul territorio nazionale, nella consapevolezza che alla delicata opera di formazione e istruzione dei piccoli cittadini debba cooperare la Polizia di Stato che si avvicina ai giovani studenti, utilizzando personaggi accattivanti, per contribuire all'educazione e al rispetto delle regole e alla conoscenza dei valori su cui si fonda la nostra società.Anche per l'edizione 2022-2023, ampio spazio è stato dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, perfettamente in linea con il Curricolo di Educazione Civica e con le azioni del PNRR per la Scuola. Sulle note introduttive dell'Inno di Mameli, l'agenda scolastica è stata consegnata alle alunne ed agli alunni delle classi quarte. Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, del pappagallino Gea, e con il contributo del topo giornalista ed attivista Geronimo Stilton, che accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, si introducono i temi della salute, dello sport, della cura dell'ambiente, dell'inclusione sociale, dell'educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social networks, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni ed attuali quali il bullismo e il cyberbullismo.Grande coinvolgimento da parte delle bambine e dei bambini e forte suggestione emotiva hanno caratterizzato una tappa sicuramente molto significativa nel percorso avviato dal 3^ Circolo "D'Annunzio" per arricchire l'offerta formativa, un percorso seguito sempre in prima persona dalla Preside, Prof.ssa Angela Tannoia, molto attenta nella scelta di iniziative rispondenti ai bisogni delle alunne e degli alunni.