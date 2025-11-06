Prisma Store
Prisma Store
Speciale

È già Natale in città: la magia comincia a Barletta da Prisma Store

Sabato 8 novembre una giornata tra musica, arte e incanto

Trani - giovedì 6 novembre 2025 12.07 Sponsorizzato
L'atmosfera del Natale - non ci sono dubbi - è la più magica dell'anno, e a Barletta comincia già a fare capolino tra le vie dello shopping, mentre ci avviciniamo al periodo più atteso da grandi e piccini. Con l'arrivo del primo freddo, le vetrine di Prisma Store a Barletta si sono già accese di mille luci dorate, trasformando l'angolo tra via Renato Coletta e via Sant'Antonio in uno dei punti più suggestivi delle vie dello shopping: è il segno inconfondibile che il Natale è ormai alle porte, e per avvicinarsi alla suggestiva meraviglia del periodo natalizio, Prisma Store organizza un evento che invita grandi e piccoli a lasciarsi incantare dalla magia natalizia.

Sabato 8 novembre, Prisma Store ospiterà l'evento dal titolo "Un Natale da Favola", una giornata aperta a tutti, tra mattina e pomeriggio, pensata per regalare un assaggio della magia natalizia. Ad attendere i visitatori ci saranno melodie di violino, esibizioni di mimo, profumo di zucchero filato e suggestioni ispirate allo Schiaccianoci. Il negozio si è già vestito di meraviglia dando vita all'atmosfera natalizia e offrendo a clienti e curiosi una delle caratteristiche più autentiche del Natale: quella dello stupore condiviso. Un preludio luminoso al Natale che verrà, capace di catturare lo sguardo dei passanti e di donare alle strade cittadine un tocco di calore e meraviglia.

L'invito è di lasciarsi incantare dalla magia del Natale e scoprire le idee più magiche e meravigliose per arredare casa con luci, fiocchi, festoni, alberi addobbati di immenso incanto, oggettistica natalizia e tutto ciò che occorre per delle speciali ricette per le feste.

L'evento di questo sabato, targato Prisma Store, apre così a Barletta la stagione delle feste con una giornata piena di magia. Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

Per saperne di più
Prisma Store Barletta
Via Renato Coletta, 19
0883 413453
Facebook
  • eventi
Altri contenuti a tema
A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo Speciale A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo Antonino Attardi e Iginio Ventura ospiti d’eccezione per la tappa del Giro D'Italia del Gusto
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina Attualità È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina Il 20° portale del Viva Network decolla con una redazione tutta nuova e uno sguardo aperto sul territorio
Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno Eventi e cultura Paraculissima Off Trani, entusiasmo e partecipazione anche nel secondo giorno Famiglie e appassionati per workshop, seminari e spettacoli
Al via nella BAT i seminari della Corsa di Miguel Eventi e cultura Al via nella BAT i seminari della Corsa di Miguel Il calendario completo del progetto
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Eventi e cultura Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere Una selezione degli appuntamenti previsti questo mese
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura Appuntamento previsto dalle 20 fino a mezzanotte nel centro storico di Bisceglie
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività L’appuntamento a Petruzzelli lunedì 3 novembre 2025, dalle 10.00 fino alle 16.30
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico Oggi la seconda serata
Nomina degli scrutatori per le Regionali: dura intervista in esclusiva ad Antonio Corraro (Etica e Politica)
6 novembre 2025 Nomina degli scrutatori per le Regionali: dura intervista in esclusiva ad Antonio Corraro (Etica e Politica)
Opera Don Uva, un convegno sulla gestione ospedale-territorio del paziente dislipidemico a Bisceglie
6 novembre 2025 Opera Don Uva, un convegno sulla gestione ospedale-territorio del paziente dislipidemico a Bisceglie
PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile
6 novembre 2025 PreveniAMO: a Trani una giornata dedicata alla prevenzione maschile
Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori
6 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori
Riqualificazione Piazza Gradenigo a Trani, necessaria una perizia di variante in corso d’opera
6 novembre 2025 Riqualificazione Piazza Gradenigo a Trani, necessaria una perizia di variante in corso d’opera
Andrea Ferri: «Investire nella formazione professionale per lo sviluppo della BAT»
6 novembre 2025 Andrea Ferri: «Investire nella formazione professionale per lo sviluppo della BAT»
Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose
6 novembre 2025 Tupputi a Trani per l’inaugurazione del comitato elettorale: è tempo di scelte coraggiose
Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa "
6 novembre 2025 Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa"
San Domenico splende di nuovo: ma ci pensa la Luna
5 novembre 2025 San Domenico splende di nuovo: ma ci pensa la Luna
Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione
5 novembre 2025 Auto si ribalta su via Falcone, disagi alla circolazione
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.