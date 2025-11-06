È già Natale in città: la magia comincia a Barletta da Prisma Store

L'atmosfera del Natale - non ci sono dubbi - è la più magica dell'anno, e a Barletta comincia già a fare capolino tra le vie dello shopping, mentre ci avviciniamo al periodo più atteso da grandi e piccini. Con l'arrivo del primo freddo, le vetrine di Prisma Store a Barletta si sono già accese di mille luci dorate, trasformando l'angolo tra via Renato Coletta e via Sant'Antonio in uno dei punti più suggestivi delle vie dello shopping: è il segno inconfondibile che il Natale è ormai alle porte, e per avvicinarsi alla suggestiva meraviglia del periodo natalizio, Prisma Store organizza un evento che invita grandi e piccoli a lasciarsi incantare dalla magia natalizia.Sabato 8 novembre, Prisma Store ospiterà l'evento dal titolo "Un Natale da Favola", una giornata aperta a tutti, tra mattina e pomeriggio, pensata per regalare un assaggio della magia natalizia. Ad attendere i visitatori ci saranno melodie di violino, esibizioni di mimo, profumo di zucchero filato e suggestioni ispirate allo Schiaccianoci. Il negozio si è già vestito di meraviglia dando vita all'atmosfera natalizia e offrendo a clienti e curiosi una delle caratteristiche più autentiche del Natale: quella dello stupore condiviso. Un preludio luminoso al Natale che verrà, capace di catturare lo sguardo dei passanti e di donare alle strade cittadine un tocco di calore e meraviglia.L'invito è di lasciarsi incantare dalla magia del Natale e scoprire le idee più magiche e meravigliose per arredare casa con luci, fiocchi, festoni, alberi addobbati di immenso incanto, oggettistica natalizia e tutto ciò che occorre per delle speciali ricette per le feste.L'evento di questo sabato, targato Prisma Store, apre così a Barletta la stagione delle feste con una giornata piena di magia. Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.Per saperne di piùPrisma Store BarlettaVia Renato Coletta, 190883 413453