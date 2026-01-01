sportingcarroccia
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti

Concerto in Piazza Quercia dalle 18:30

Trani - giovedì 1 gennaio 2026 16.20
Nell'ambito degli eventi previsti dal Capodanno di Puglia e dal Cartellone "Le Vie del Natale" predisposto dall'Amministrazione Comunale, nel pomeriggio, alle 18:30, sarà la volta dell'atteso concerto di Gianmarco Carroccia, capace di riportare in vita le "Emozioni" con una voce ricca di sfumature e profondità interpretativa, oltre che sorprendentemente vicina a quella dell'indimenticato Lucio Battisti. Non a caso Mogol lo ha indicato come il custode ideale del repertorio di un duo che ha segnato in modo indelebile la musica italiana del Novecento. Con lui sul palco, Stefano Profazialle chitarre e cori, Alessandro Patti al basso, Dario Troisi al pianoforte e synth / tastiere, Bruno D'ambrosioalla batteria e percussioni, Christian Vilona al sax, flauto e cori e Michele Campo al violino.
