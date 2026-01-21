Religioni
Giornalisti in festa, le Diocesi di Trani e Andria celebrano insieme San Francesco di Sales
Sabato 24 gennaio l'incontro a Barletta presso lo Sterpeto: arte e fede con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 08.30
Un momento di condivisione tra fede, arte e informazione. Le diocesi di Andria e Trani-Barletta-Bisceglie si uniscono per celebrare la memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione sociale. L'iniziativa congiunta, annunciata dai direttori degli uffici comunicazioni delle due diocesi – don Antonio Turturro e il diacono Riccardo Losappio – si terrà sabato 24 gennaio nella suggestiva cornice del santuario antico di Maria SS. dello Sterpeto a Barletta.
La mattinata si aprirà alle ore 10.15 con un momento culturale: la presentazione delle nuove vetrate artistiche del santuario, illustrata dal rettore Padre Alberto Barbaro. A seguire, alle ore 11.00, il momento centrale della celebrazione con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, dedicata a tutti coloro che operano nel mondo dei media.
tl@
La mattinata si aprirà alle ore 10.15 con un momento culturale: la presentazione delle nuove vetrate artistiche del santuario, illustrata dal rettore Padre Alberto Barbaro. A seguire, alle ore 11.00, il momento centrale della celebrazione con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, dedicata a tutti coloro che operano nel mondo dei media.
tl@