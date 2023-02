Giornata dei calzini spaiati, alla Petronelli si riflette sulla diversità

Il 2^Circolo Didattico Mons Petronelli di Trani aderisce a questa importante iniziativa sociale: un'occasione festosa per riflettere insieme sulla diversità, il rispetto reciproco e l'accoglienza.



Nel corso della giornata gli alunni vengono coinvolti in laboratori linguistico-espressivi, pittorici, creativi e musicali per avvicinarli al tema della diversità intesa come ricchezza da esaltare e valorizzare non solo oggi, ma ogni giorno.



I calzini spaiati, metafora dell'unicità di ognuno di noi: anche se di forma, colore e lunghezza diversi, rimangono sempre e comunque calzini.

Ogni giorno.

Oggi, venerdì 3 febbraio 2023, è la decima Giornata internazionale dei Calzini Spaiati.