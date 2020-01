Giornata della memoria, alla D'Annunzio evento di lettura animata

Il 27 gennaio 2020 il 3^ circolo didattico "G.D'annunzio" ricorda ed onora la Giornata della Memoria con un evento di lettura animata del libro "Le storie di Bimba" di Teresa Petruzzelli.L'incontro, a cura di Progedit ed Associazione Boaonda movimento e danza, promosso dall'Assessorato alle Culture, si terrà nel plesso centrale del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", in via Pedaggio S.Chiara, 75, alle ore 16.30.L'evento è aperto a tutte le bambine ed a tutti i bambini delle classi terze, quarte e quinte di Scuola Primaria ed ai loro Genitori. Ancora memori della testimonianza lasciata al 3^ Circolo da Ugo Foà il 26 febbraio 2019, continua il percorso volto a coltivare nelle giovani generazioni il valore della memoria e della tolleranza, perché cio' che è stato non si ripeta mai più.In quest'ottica il 3^ Circolo "G.D'Annunzio"ha anche promosso nel corrente anno scolastico il Progetto Crocus e l'allestimento dell'Albero dei Giusti. Vi aspettiamo, dunque, per vivere insieme un momento di alto valore culturale ed emozionale.