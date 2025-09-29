Baldassarre
Baldassarre
Scuola e Lavoro

Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore

Le docenti di lingue straniere ne hanno rimarcato l'importanza

Trani - lunedì 29 settembre 2025 13.33
Per celebrare i 25 anni della Giornata Europea delle Lingue, le docenti del Dipartimento di Lingue della scuola Baldassarre hanno organizzato delle lezioni mirate per riflettere sull'importanza delle lingue e del loro apprendimento quale veicolo per aprire i cuori e le menti, come afferma il motto adottato quest'anno.

In tempi diversi, le varie classi si sono divertite a giocare con scioglilingua, curiosità varie, motti, giochi inclusivi di società, viaggi fantastici, alfabeti o semplicemente nello scoprire come si traduce "Ciao" nelle molteplici lingue che compongono il mondo europeo. La giornata si è conclusa chiedendo ai ragazzi : "Perché secondo te è importante imparare le lingue straniere?" Nei prossimi giorni vi faremo conoscere le loro idee in merito. Intanto hanno avuto a disposizione un weekend per pensarci.
  • Scuola Baldassarre
Altri contenuti a tema
Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei Scuola Baldassarre il nuovo anno offre tante attività extra con i Fondi Europei Al via il Programma Nazionale "Scuola e competenze"
Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità Dialoghi off alla Baldassarre con #Cringe quel desiderio di Pace e Umanità Per la prima volta i Dialoghi di Trani entrano nelle scuole
Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti Donata alla scuola la bandiera italiana del Sacrario dei "Caduti d'Oltremare della Seconda Guerra mondiale" di Bari
Due alunni della Baldassarre premiati con la pubblicazione di un elaborato poetico Due alunni della Baldassarre premiati con la pubblicazione di un elaborato poetico Importante riconoscimento in un concorso nazionale di scrittura creativa
Disabilità ed inclusione: la Baldassarre premiata. La testimonianza di una mamma Disabilità ed inclusione: la Baldassarre premiata. La testimonianza di una mamma Importante riconoscimento in uno dei settori più curati dalla scuola diretta da Marco Galiano: l'inclusione
La Scuola Baldassarre celebra la fine dell’anno con il "BaldasParty 2025" La Scuola Baldassarre celebra la fine dell’anno con il "BaldasParty 2025" Appuntamento per domani pomeriggio
Saggio "spettacolo" di chitarra alla Baldassarre: va in scena la BaldEnsemble Saggio "spettacolo" di chitarra alla Baldassarre: va in scena la BaldEnsemble Con la direzione del prof. Domenico Mezzina
La Baldassarre esalta la lingua francese La Baldassarre esalta la lingua francese Certificazioni internazionali per gli studenti dell'istituto di piazza Dante
Presentato a Palazzo San Giorgio a Trani “La fioritura dei neuroni” di Michela Matteoli
29 settembre 2025 Presentato a Palazzo San Giorgio a Trani “La fioritura dei neuroni” di Michela Matteoli
Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato
29 settembre 2025 Incidente sulla SS16 bis all'altezza di Bisceglie - Andria: traffico rallentato
L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare
29 settembre 2025 L’impatto sociale come motore di sviluppo: la Puglia e la nuova frontiera del welfare
Saluto augurale dell'Arcivescovo in occasione del nuovo anno scolastico
29 settembre 2025 Saluto augurale dell'Arcivescovo in occasione del nuovo anno scolastico
É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta»
29 settembre 2025 É un Trani inarrestabile, Moscelli: «Ci prendiamo i tre punti, ma serve più cinismo sotto porta»
1
Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora
29 settembre 2025 Trani saluta il Maresciallo Pierino: ultimo giorno in volante per il sovrintendente Pietro Antifora
Casa di Riposo chiusa da oltre dieci anni, mercoledì incontro pubblico a Trani
29 settembre 2025 Casa di Riposo chiusa da oltre dieci anni, mercoledì incontro pubblico a Trani
La forza delle donne al servizio delle donne raccontata nella boutique “Alberto Corallo”
29 settembre 2025 La forza delle donne al servizio delle donne raccontata nella boutique “Alberto Corallo”
Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani
29 settembre 2025 Il martirio di Padre Di Bari illumina l'Ottobre Missionario della Diocesi di Trani
Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
29 settembre 2025 Strade provinciali, la BAT lancia un piano da 7,5 milioni
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.