Giornata Europea delle Lingue: alla Baldassarre lezioni ad hoc per aprire mente e cuore

Per celebrare i 25 anni della Giornata Europea delle Lingue, le docenti del Dipartimento di Lingue della scuola Baldassarre hanno organizzato delle lezioni mirate per riflettere sull'importanza delle lingue e del loro apprendimento quale veicolo per aprire i cuori e le menti, come afferma il motto adottato quest'anno.In tempi diversi, le varie classi si sono divertite a giocare con scioglilingua, curiosità varie, motti, giochi inclusivi di società, viaggi fantastici, alfabeti o semplicemente nello scoprire come si traduce "Ciao" nelle molteplici lingue che compongono il mondo europeo. La giornata si è conclusa chiedendo ai ragazzi : "Perché secondo te è importante imparare le lingue straniere?" Nei prossimi giorni vi faremo conoscere le loro idee in merito. Intanto hanno avuto a disposizione un weekend per pensarci.