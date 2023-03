Giornata internazionale Sindrome di Down: a Trani con il Giullare l'inclusione è sempre una festa

Oggi è la giornata internazionale della sindrome di Down: in una città come Trani sottolineare l'importanza di questa ricorrenza va al di là di ogni retorica, in quanto da ormai più di 15 anni si realizza il festival che da tutta Italia coinvolge compagnie che hanno nell'inclusione di persone Down di tutte le età il loro valore aggiunto.Lo stesso valore che da più di un anno è l'anima della Locanda del Giullare, in cui parte del personale, sia nel servizio in sala che nell'animazione artistica, è proprio costituita dai ragazzi liberi di esprimere la propria personalità, solarità, è gioiosità nel lavoro e nella condivisione.Istituita dall'Onu nel 2011 si svolge in tutto il mondo il 21° giorno del 3° mese per indicare l'unicità della triplicazione (trisomia) del 21° cromosoma che causa, appunto, la Sindrome di Down."Obiettivo di questa giornata? Aumentare la consapevolezza sulla sindrome di down, abbattere i pregiudizi e gli stereotipi ancora presenti nella società e promuovere una cultura della diversità inclusiva... semplicemente quello che il festivalilgiullare fa da 15 anni! ": Così sui social lo staff del Giullare.A questo proposito ci piace riportare l'intervento sulla sua pagina Facebook del poeta Davide Rondoni , che presto sarà Ospite del Festival del giullare:Oggi mentre molti festeggiano l'inutile giornatamondialedellapoesia preferisco ricordare una giornata che fa pensare e fa scandalo in un'epoca che vuol far nascere solo i presunti perfetti e vuole ridurre i figli a oggetti di desiderio invece che considerarli un dono sempre e comunque. Onore e sostegno a chi ce lo ricorda. Poi giornate e nottate della poesia sempre, si sa…