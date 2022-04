Giornata nazionale del mare e della cultura marinara, iniziative anche a Trani

La Direzione scolastica e la Guardia costiera della Regione Puglia in occasione della "Giornata nazionale del mare e della cultura marinara" istituita nel 2017, hanno promosso una serie di iniziative intese a promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado la cultura del mare, intesa come risorsa educativa e scientifica oltre che economica e ricreativa.Le iniziative sono volte a diffondere la conoscenza del mare e del patrimonio costiero, nella consapevolezza che la scuola è il miglior veicolo per educare i giovani e stimolare i cittadini ad una maggiore e meglio percepita coscienza civica di tutelare il mare. Risorsa preziosa anche per la nostra provincia che ne caratterizza costumi, tradizioni, vita sociale ed economica.Una serie di eventi che si avvale di competenze, strutture e tecnologie che consentono anche il contemperamento dei limiti imposti dalle contingenze (covid, sicurezza degli studenti, esigenze didattiche, etc.) che vede l'adesione di molti istituti scolastici. L'entusiastica adesione delle organizzazioni di riferimento per il settore marittimo, ha indotto gli organizzatori ad estendere le attività ad un arco temporale settimanale, dando vita alla "Settimana blu" (4 – 11 Aprile) che si concluderà in coincidenza con la ricorrente Giornata nazionale del Mare.La Settimana blu-Giornata del Mare nei Comuni rivieraschi della Provincia BAT, la cui costa rientra nella giurisdizione della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Barletta, vedrà la partecipazione di numerose classi di studenti e si svolgerà secondo il seguente programma:Incontro con circa 50 alunni della Scuola Secondaria Statale di I Grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani (BT) presso la sede della Lega Navale Italiana-Sez. di Trani, dove gli alunni verranno accolti dal Sindaco di Trani, dal Presidente della LNI e dal Comandante della Capitaneria di porto di Barletta con brevi allocuzioni inerenti al significato dell'istituita Giornata del Mare.A seguire si terrà una conferenza sul tema "Ambiente Marino: cosa fanno le istituzioni per tutelarlo"; l'incontro vedrà come relatore l'Ing. Paolo Bovio (già Direttore di ARPA Puglia - Dipartimento di Bari), nonché la partecipazione del Direttore C.R.A.S. di Molfetta - Pasquale Salvemini e del Dott. Francesco Manzi, collaboratore WWF Molfetta.Verranno forniti alcuni cenni storici sulle attività marinare a cura del Presidente dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - Gruppo di Trani, Nicola Lampidecchia, e dei relativi soci.Al termine è prevista la liberazione in mare di esemplari di tartaruga marina carretta-carretta a cura dei responsabili del Centro Recupero Tartarughe Marine di Molfetta e la visita alla sezione sportiva della LNI dove verranno illustrati gli sport acquatici organizzati dal sodalizio.