Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese
Attualità

Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE

I beni visitabili sono stati resi noti nella conferenza svoltasi ad Andria nella mattinata di giovedì 9 ottobre

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 10.26
Ricordi, memorie, storie ed emozioni: questi gli elementi chiave delle prossime giornate d'autunno promosse dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre. Ben 37 le aperture in tutta la Puglia, in particolare 2 su Bisceglie, 1 a Ruvo, Molfetta, Giovinazzo ed Andria.

«Per questa nuova edizione delle giornate d'autunno abbiamo scelto di organizzare percorsi cittadini che entrano nel cuore delle città, raccontando gli spazi e la maniera in cui venivano fruite dai cittadini di allora, ma ancora di oggi, perché quegli spazi sono ancora disponibili - ha raccontato Giulia Mastrodonato, referente FAI per la Bat -. Il filo conduttore di queste giornate fai d'autunno sarà il sistema di fortificazioni: a partire da quello di Bisceglie, ci concentreremo sul sistema difensivo aragonese realizzato tra il 400 e il 500 su un precedente sistema difensivo medievale, poi inglobato nel centro storico, quindi addirittura nelle case torri o nelle strade e a partire dalle quali sulle quali è stato realizzato questo rinascimentale più recente». Fruibile al pubblico sarà anche la chiesetta di Santa Margherita, già da tempo bene facente parte del circuito FAI.

Anche a Ruvo il tema privilegiato per le aperture autunnali sarà quello dei sistemi difensivi cittadini: il percorso proposto consentirà infatti la ricostruzione della struttura di difesa della città di Ruvo risalente al XVI secolo, andando ad esplorare la loro parte più antica, situata nella zona meridionale della città.

«Ad Andria invece entreremo davvero nel cuore della città perché mostreremo il mercato comunale che è stato peraltro oggetto di un recente restauro restituito alla Comunità andriese. Inaugurato nel 1931, ha rappresentato il fulcro, il cuore intorno al quale ha ruotato buona parte dell'attività commerciale di Andria» ha aggiunto Mastrodonato.

A Molfetta e Giovinazzo i percorsi proposti riguarderanno rispettivamente il Liceo Ginnasio, fondato nel 1898 ed esito di un importante percorso culturale realizzato dal Comune di Molfetta legato all'emancipazione femminile, e le chiese di Sant'Andrea, Santa Maria in Costantinopoli, (solitamente chiuse al pubblico), la Cattedrale e la chiesa di San Domenico sulle tracce artistiche dei pittori De Musso, attivi a Giovinazzo a partire dai primi anni Trenta del Settecento.

FAI - Giornate d'autunno (11 e 12 ottobre 2025)

BISCEGLIE
"​La cortina muraria: opere di difesa rinascimentali del borgo"
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 30 minuti

Chiesa di Santa Margherita
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 20 minuti

ANDRIA
​"Mercato comunale ipogeo: dal rinascimento ai giorni nostri"
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 30 minuti

RUVO
​"Alla scoperta del sistema difensivo"
Sabato: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30) Domenica: 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:30)
Durata visita: 30 minuti

MOLFETTA
​Edificio Liceo Ginnasio
Sabato: 15:30 - 19:30 (ultimo ingresso 19:00) Domenica: 09:30 - 13:00 / 15:30 - 19:30 (ultimo ingresso 19:00)
Note: turni di visita ogni 15 minuti per gruppi di max 20 persone
Durata visita: 30 minuti

GIOVINAZZO
"L'arte sacra dei pittori De musso nelle chiese di Giovinazzo"
Sabato: 10:00 - 21:30 Domenica: 09:00 - 20:30
Note: le visite saranno interrotte in alcune chiese durante le funzioni religiose
Durata visita: 50 minuti
  • eventi
Altri contenuti a tema
Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing" Eventi e cultura Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing" Appuntamento sabato 11 e domenica 12 con workshop di danze e lezioni gratuite
Natale 2025 a Trani, avviso per la presentazione di proposte Enti locali Natale 2025 a Trani, avviso per la presentazione di proposte Domande entro il 30 ottobre
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia Speciale “Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia Promosso da Metropolis Group, un confronto interdisciplinare tra professionisti dell’area sanitaria, giuridica e psico-sociale
Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT L’Arma dei Carabinieri rende omaggio agli anziani
Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia La cerimonia si è svolta con una grande partecipazione da parte dei cittadini e delle autorità religiose, civili e militari
Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale", lo shopping si fa a scatola chiusa Speciale Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale", lo shopping si fa a scatola chiusa Anche in Puglia l'appuntamento con la fortuna, pacchi a sorpresa con oggetti di ogni tipo da scoprire
Al via la seconda edizione dell'Oktoberfest a Trani Speciale Al via la seconda edizione dell'Oktoberfest a Trani In programma dal 25 al 28 settembre
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Eventi e cultura Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21 Tutti gli eventi più interessanti
"Mascherine nuove gettate via ", la denuncia di RispettiAMO Trani
10 ottobre 2025 "Mascherine nuove gettate via", la denuncia di RispettiAMO Trani
Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
10 ottobre 2025 Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze "
10 ottobre 2025 Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze"
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina
10 ottobre 2025 Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina
Asl Bt, "Giornata della Vista " , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
10 ottobre 2025 Asl Bt, "Giornata della Vista" , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio
10 ottobre 2025 Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio
Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu
10 ottobre 2025 Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu
Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
9 ottobre 2025 Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi
9 ottobre 2025 Assistenza disabili, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi
Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»
9 ottobre 2025 Ferrante: «Più ore agli studenti con disabilità grave, finalmente un’assistenza personalizzata e giusta»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.