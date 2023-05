Giornate ginecologiche federiciane, convegno il 5 e 6 maggio a Trani

Venerdì 5 e sabato 6 maggio si terrà a Trani, presso Palazzo San Giorgio, una due giorni convegnistica dedicata alla Ginecologia dal titolo "Giornate ginecologiche federiciane" che vede come presidenti del Corso il dott. Beniamino Casalino, la prof.ssa Vincenzina Bruni e la prof.ssa Anna Maria Fulghesu, direttore del Corso il dott. Michele Fattibene.Due i moduli in programma, il primo incentrato su "Hot Topics in Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Andria" ed il secondo su "Domani Donne - Atto II - Update in Medicina dell'infanzia e dell'adolescenza". Le sessioni di lavoro saranno avviate venerdì 5 maggio alle ore 9 con i saluti istituzionali.Tanti i temi di interesse che saranno trattati: dal ruolo della robotica nella chirurgia, anche rispetto al prolasso genitale femminile, al tumore endometriale. Sarà inoltre presentata una nuova strumentazione isteroscopica in dotazione nella unità operativa di Ostetricia e Ginecologia di Andria.Una parte importante della due giorni di formazione sarà dedicata alla ginecologia in età adolescenziale: si parlerà di inquinamento ambientale e sviluppo puberale, di contraccezione ormonale, di identità di genere e di dipendente tecnologiche.