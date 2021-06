Giostrine della villa comunale, Ferri ne denuncia la scarsa manutenzione

«Ricevo quasi quotidianamente segnalazioni di ogni genere, dalla buca al lampione spento, dai rifiuti abbandonati nelle campagne agli schiamazzi notturni etc... ma questa che ho ricevuto urta davvero». È quanto denuncia pubblicamente dal sul profilo Facebook il consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri. «Trascurare la manutenzione e la riparazione delle giostrine della Villa Comunale per quanto possa sembrare una cosa non prioritaria è in realtà un segno (uno dei tanti) tangibile della mancanza di attenzione verso i più piccoli. Le giostrine avrebbero dovuto ricevere più attenzione sia per rispetto dei piccoli utilizzatori sia perché donate dalla famiglia Centrone. Che messaggio arriva a chi volesse fare delle donazioni in favore della nostra comunità? L'episodio della Villa offre altresì spunto per ricordare l'abbandono in cui versa Giardino Telesio, Villa Bini e l'incompiuta Pinetina di Via Andria. In campagna elettorale abbiamo spesso sentito parlare di nuovi parchi e nuove Ville Comunali, preoccupiamoci invece di gestire bene quel poco che abbiamo».