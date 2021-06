Giostrine distrutte e viti allentate, il pericolo corre nel parco giochi della villa comunale

«Ci sono cose che non possono proprio aspettare le "lungaggini" amministrative e/o burocratiche. La sicurezza dei nostri bambini deve essere il primo obiettivo della nostra amministrazione. Sono giorni che, di fatto, ricevo segnalazioni da parte di genitori assai preoccupati. Questo pomeriggio mi sono recato personalmente in villa comunale, nei pressi del parco giochi, per verificare personalmente quanto riferitomi. Ho acclarato, con grande dispiacere, che molti giochi sono ormai distrutti e un'altalena ha le viti allentate». A denunciare è il consigliere Michele Centrone che ha inviato un esposto al sindaco e agli assessori al ramo.«Qualcuno (sicuramente qualche genitore preoccupato ) è intervenuto legando i pali dellastessa con un filo zincato al vicino albero; intervento che purtroppo non solo non risolve ilproblema ma che risulta essere ancora più pericoloso. Ho provato inutilmente a chiamare qualche responsabile e, dopo aver girato per tutta la villa comunale, mi son reso conto che non vi era nessuno: né un guardiano, nè un dipendente, nè un custode.Probabilmente basterebbe una semplice manutenzione... magari sarebbe sufficiente stringere qualche vite e cambiare qualche cordone, ma le conseguenze di questa inerziapotremmo pagarle assai care.Quotidianamente i nostri figli e nipoti utilizzano quei giochi, facciamo in modo che lo facciano in sicurezza! Sono certo che Questa Amministrazione vorrà prendere urgenti provvedimenti per risolvere questa situazione nell'immediato, nell'interesse e per la sicurezza dei nostri concittadini più piccoli».