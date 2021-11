Giovane investito da un'auto nella notte: nessuna traccia del pirata della strada

Ci mancava anche questa, a completare la devastazione che ha investito la nostra città nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre; e che non ci piace neanche più chiamare notte di Halloween, come fosse lecito associare a quella che dovrebbe essere una festa macabra, ma pur sempre una festa, lo spettacolo di una serie di devastazioni, incidenti e atti vandalici come quelli che si è moltiplicata nella città.Poco dopo la mezzanotte di oggi un giovane di 22 anni, di Andria, è stato investito da un'auto mentre attraversava da un marciapiede all'altro Piazza della Repubblica, sbalzato a terra senza che il conducente si preoccupasse di fermarsi e prestare soccorso.Esattamente questo, un pirata della strada anche nella nostra città: quello che ci inorridisce sulle cronache nazionali è accaduto anche da noi, e, se il ragazzo non fosse riuscito a scamparla, su quelle cronache in prima pagina oggi ci sarebbe Trani.Un altro segnale, l'ennesimo, di una situazione sempre più grave nella nostra città, perché qui si tratta di qualcosa di veramente molto grave: prestare soccorso immediato significa in molti casi salvare la vita di una persona.Fortunatamente la buona sorte ha favorito il ventiduenne investito che è riuscito da solo a alzarsi e chiedere soccorso in un locale ancora aperto. L'incidente gli ha causato un grave trauma facciale per il quale sarà ricoverato oggi all'ospedale Bonomo di Andria.Lì gli sono stati prestati i primi soccorsi e sono giunti un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri: questi ultimi hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e ovviamente rintracciare il conducente dell'auto.