Giovanissimi vandali in azione nel Parco delle Tufare

Amaro e immediato il commento del consigliere Branà dal suo profilo facebook.



"Per quello che è successo stasera all'interno del parco di Via Delle Tufare, ci vuole una punizione esemplare. Hanno preso gli estintori dai box e hanno iniziato a distruggere.

Ho visto sia la pattuglia della polizia che dei vigili urbani. Sono dei ragazzini, e questo mi dispiace molto, perchè non vorrei essere nei panni dei loro genitori.

Spero che li prendano....uno ad uno"

Scassinare , violare, rischiare per il puro gusto di distruggere.Nel parco di via delle Tufare le immagini sono desolanti , tristi, il segno di un fenomeno che si fa sempre più preoccupanteI giovani vandali hanno sottratto dai condomini vicini gli estintori ,ivi scaricati in parte e poi svuotati all' esterno nel parco che si è ammantato di un fumo denso. Con gli estintori svuotati hanno poi danneggiato molti arredi del parco .Le pattuglie di Vigili Urbani e Carabinieri sono intervenute sul posto, non sappiamo al momento di riportare la notizia se siano riusciti a individuare i colpevoli