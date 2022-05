Giovedì 26 torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Trani è convocato giovedì 26 maggio alle ore 10.30 in prima convocazione (seconda fissata per lunedì 30 alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1) 28 Interrogazioni di consiglieri comunali ex art. 25 regolamento Consiglio comunale2) Variazione al bilancio di previsione 2022-20243) Presa d'atto del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 Arera4) Tributo comunale sui rifiuti (Tari) – approvazione delle tariffe e delle agevolazioni per l'anno 20225) Approvazione del regolamento comunale per l'istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati6) Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Trani. Riapprovazione progetto definitivo, approvazione variante al Pug apposizione vincolo preordinato all'esproprio dichiarazione pubblica utilità7) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da atto di transazione sottoscritto con le Favole di Esopo di Somma Cristiano & c.8) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.ro 992/2022, emessa dal tribunale di Roma sezione VI civile, nel giudizio r.g. 3400/2021. soggetto creditore: Congregazione delle suore angeliche San Paolo9) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 455/2022 del tribunale di Trani sezione lavoro in favore di omissis10) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione giudiziale n. 8/2022 del tribunale di Trani11) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 225/2022 del giudice di pace di Trani in favore di omissis12) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione giudiziale controversia r.g. 1886/2018 – tribunale di Trani – sez. lavoro – in favore di – omissis13) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione giudiziale n. 25/2022 – controversia r.g. 1885/2018 – tribunale di Trani sez. lavoro14) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione giudiziale n. 24/2022 – controversia r.g. 1884/2018 – tribunale di Trani15) Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 647/2022 del tribunale di Trani in favore di – omissis.