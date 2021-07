Giovedì torna a riunirsi il Consiglio Comunale

1) Verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Esame e approvazione;

2) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.u.e.l., approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da sentenza n. 162/2021 del giudice di pace di Trani in favore di omissis;

3) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.u.e.l., approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da sentenza n. 278/2021 del giudice di pace di Trani in favore di omissis.

Il Consiglio comunale della Città di Trani è convocato giovedì 29 luglio alle ore 10 in prima convocazione (seconda fissata per martedì 3 agosto alla stessa ora) per la trattazione del seguente ordine del giorno: